Tricolore, sabato al teatro Ariosto appuntamento con i fatti che uniscono la battaglia di Montechiarugolo alla nascita del vessillo nazionale

Sabato 11 ottobre, alle ore 20.45, il teatro Ariosto di Reggio Emilia ospiterà un evento unico che ripercorrerà la storia della Battaglia di Montechiarugolo, un episodio fondamentale nella storia del Risorgimento italiano, che unisce le vicende d’oltre Enza alla nascita del Primo Tricolore. Per l’occasione, saranno teatro, musica, danze e le parole di un autorevole storico come Gilles Pécout a raccontare le gesta e il valore dei reggiani che si distinsero in quell’occasione, pochi mesi prima di dare i natali alla bandiera italiana.

Il 4 ottobre 1796 la Guardia civica della Repubblica Reggiana e alcune milizie francesi misero sotto assedio il castello di Montechiarugolo, in cui si era rifugiata una colonna di soldati austriaci in fuga da Mantova, dando luogo a quella che da molti storici è considerata la prima battaglia del Risorgimento italiano. Dopo le vittorie francesi e la cacciata o la sottomissione di molti stati italiani, Napoleone promosse la creazione di repubbliche sorelle ispirate alla Rivoluzione francese. La battaglia di Montechiarugolo quindi, pur essendo uno scontro di modesta portata, rappresenta un momento significativo nel crollo del sistema politico preunitario dell’Italia centro-settentrionale. Questo conflitto fu uno degli episodi che permisero la nascita della Repubblica Cispadana e, con essa, del primo Tricolore italiano: simbolo di unità, libertà e nuova identità nazionale ma, da allora, anche un valore fondante l’identità della nostra città. In questo senso la vicenda di Montechiarugolo può essere considerata se non l’avvio almeno una importante premessa al Risorgimento.

Per celebrare questo importante evento e il legame tra Reggio e Montechiarugolo, la serata di sabato 11 proporrà un’esperienza multidisciplinare che unirà teatro, musica, danza e parole. L’appuntamento inizierà con un momento teatrale e musicale che introdurrà alla vicenda storica: “Cronaca dalla Battaglia di Montechiarugolo dalle fonti storiche” con la drammaturgia di Matteo Corati e Andrea Signorini. Seguirà la lectio magistralis tenuta da Gilles Pécout, presidente della Bibliothèque nationale de France (BnF), uno dei principali esperti di Risorgimento, che a febbraio di quest’anno è stato insignito dell’onorificenza di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, per il suo straordinario contributo alla ricerca storica e il ruolo di primo piano nel consolidare i legami tra Italia e Francia.

A concludere la serata sarà un talk aperto moderato da Matteo Corati con Stefano Fumagalli, corrispondente estero della Rai, e il Professor Gilles Pécout.

L’evento sarà accompagnato da una breve performance dei ballerini Federica Lamonaca e Giovanni Leone del Centro coreografico nazionale Aterballetto di Reggio Emilia, che improvviseranno sulle note di Liszt e Shubert, eseguite al pianoforte dal maestro Edoardo Momo.

“La Battaglia di Montechiarugolo, questo piccolo evento reso grande dal genio di Napoleone, rappresenta ormai, di fatto il primo evento del Risorgimento italiano – afferma Giuseppe Meraviglia, assessore alla Promozione turistica e culturale di Montechiarugolo – Per ribadire questo concetto abbiamo quest’anno coinvolto il professor Gilles Pécout, attuale Presidente della Biblioteca nazionale di Francia, grande conoscitore del Risorgimento. Come anticipato già l’anno scorso, abbiamo deciso di coinvolgere il Comune di Reggio Emilia, non solo perché la Battaglia di Montechiarugolo è stata combattuta dalla Guardia Civica Reggiana, ma perché vogliamo dare un segnale importante sulla necessità della promozione del nostro territorio coinvolgendo entrambe le sponde dell’Enza. La storia ha scritto una grande pagina in tal senso”.

“La Sala del Tricolore è il cuore della città e sta a cuore alla città. Simbolo dei valori dell’unità nazionale, rappresenta l’inizio del cammino dell’Italia verso lo Stato, segnato dagli ideali della Rivoluzione Francese e dall’età napoleonica. Per capire e apprezzare il significato della ‘nostra’ Bandiera, è fondamentale conoscere cosa ne ha determinato la nascita e quanto, all’epoca, tra i reggiani, fossero diffusi e radicati gli ideali rivoluzionari – commenta Marco Mietto, assessore Cultura e giovani di Reggio Emilia –

Le nostre istituzioni moderne, l’idea di Stato razionale e centralizzato, i valori di uguaglianza e cittadinanza, e la nuova visione del rapporto tra Stato e individuo affondano le radici in quel tempo e in quegli eventi cui dedichiamo questo evento”.

Gli appuntamenti sono organizzati da Comune di Reggio Emilia e Comune di Montechiarugolo, Fondazione I Teatri e Centro coreografico nazionale Aterballetto di Reggio Emilia, con il supporto dell’associazione culturale Imprenditori di Sogni e Maestro Performing Artists from Zeffirelli Foundation.

E’ possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma Vivaticket al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/la-battaglia-di-montechiarugolo-la-repubblica-reggiana-agli-albori-del-risorgimento/282864

Parte del ricavato sarà devoluto a Emergency.