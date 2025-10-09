Con il crack nel parcheggio di un supermercato vicino via Turri a Reggio Emilia

Nella mattina di martedì 7 ottobre, intorno alle ore 09:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, procedevano al controllo di un soggetto presente all’interno del parcheggio di un supermercato in una laterale di via Turri.
A seguito delle consuete attività di riconoscimento effettuate dagli agenti della Polizia di Stato, l’uomo veniva identificato per un 46enne di origine tunisina, risultato essere irregolare sul territorio nazionale.
Durante tali attività, inoltre, il soggetto veniva trovato in possesso di sei involucri in cellophane termosaldati, occultati nel vestiario, poi appurato contenere sostanza stupefacente del tipo crack.
Sulla base di quanto sopra, il 46enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito per reati in materia di immigrazione nonché deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio con il contestuale sequestro della droga rinvenuta.