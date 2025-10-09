Big Comedy Ring Show: al Celebrazioni lo spettacolo con i volti storici di Zelig e Colorado

Sono alcuni dei volti storici di Zelig e Colorado e tra i comici italiani più celebri, che hanno fatto ridere generazioni di spettatori, i protagonisti di Big Comedy Ring Show, lo spettacolo in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 10 ottobre alle ore 21.00.

Sul palcoscenico Beppe Braida, Gianluca Impastato, Rocco Ciarmoli, Baz, Paolo Casiraghi e Dado ripropongono i loro migliori sketch visti in TV, sfidandosi a colpi di comicità per conquistare le risate e gli applausi del pubblico.

Con un format che ricalca una puntata televisiva, lo show è un concentrato di ritmo, improvvisazioni e battute, che promette un divertimento pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-2025-2026-big-comedy-ring-show/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861 .

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.