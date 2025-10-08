Umberto Eco, 10 anni dopo. L’Alma Mater ospita il primo convegno internazionale

“Ereditare Eco. Umberto Eco, l’Università di Bologna e tutti i saperi del mondo”, il primo convegno scientifico internazionale organizzato dall’Università di Bologna e dal Centro internazionale di Studi umanistici “Umberto Eco”. Una tre giorni, dal 27 al 29 maggio 2026, presso gli spazi dell’Ateneo in cui il maestro ha fondato il primo corso di laurea in DAMS (nel 1971) e dove ha insegnato Semiotica.

Si tratta del primo convegno dedicato alla sua figura e alla sua opera, a dieci anni dalla sua scomparsa come Eco stesso chiese, perché potesse trascorrere il tempo necessario – diceva – per distinguere ciò che merita di essere dimenticato da ciò che, invece, è destinato a durare e a generare nuovo pensiero.

L’Alma Mater raccoglie questa sfida, invitando studiosi e studiose a confrontarsi con l’eredità di Eco in una forma vicina al suo spirito: un convegno-opera aperta, senza griglie tematiche imposte dall’alto, dove siano i contributi, le relazioni e il dibattito a far emergere quali aspetti del suo pensiero abbiano resistito al tempo e quali nuove piste interpretative possano aprirsi.

L’obiettivo non è soltanto quello di commemorare, ma di rilanciare e tracciare i contorni di un’eredità intellettuale viva, fertile e aperta al futuro.

Sei gli ambiti in cui collocare le proposte di intervento: Narrativa, Interpretazione e Traduzione, Semiotica, Filosofia e Storia delle idee, Medioevo, Media.

E’ possibile inviare la propria proposta entro il 30 ottobre 2025 seguendo le indicazioni contenute sul sito del Centro CUE. Le lingue accettate sono italiano e inglese. La durata massima degli interventi è di 20 minuti.