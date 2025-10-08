Borse griffate di dubbia provenienza sequestrate dalla Polizia di Stato di Bologna

Una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio della Polizia di Stato, ha denunciato un cittadino straniero pregiudicato che trasportava nel bagagliaio della sua auto 12 borse griffate. È accaduto nei giorni scorsi sull’autostrada A1 Direttissima, nei pressi del casello di Badia nel comune di San Benedetto Val di Sambro.

Gli Agenti, durante il controllo di una autovettura con targa italiana condotta dallo straniero, notavano che quest’ultimo presentava atteggiamenti di nervosismo e agitazione. Il suo comportamento insospettiva gli operatori che decidevano di perquisire l’autovettura: all’interno del portabagagli veniva rinvenuto uno scatolone contenente le 12 borse griffate, sprovviste di etichette e di documentazione relativa all’acquisto. Il conducente non era in grado di dimostrare la provenienza lecita della merce: gli Agenti, pertanto, la sottoponevano a sequestro e denunciavano l’uomo per ricettazione.

Si precisa che quella finora formulata nei confronti del soggetto sono ipotesi accusatorie ancora al vaglio della competente Autorità Giudiziarie e che i procedimenti sono in fase di indagine preliminare.