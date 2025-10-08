41enne arrestata a Bologna per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

I Carabinieri del N.O.R.M. Sezione Operativa del Comando Compagnia di Bologna Borgo Panigale, hanno arrestato una 41enne italiana, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio che ha portato all’arresto della donna è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Durante tale servizio i militari, notando movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione della donna, hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno della casa. Nella disponibilità della 41enne è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, per la precisione circa 35 grammi di “cocaina” suddivisi in 18 dosi, oltre alla somma in denaro contante di circa 4.000,00 euro e materiale per il confezionamento.

Alla luce di quanto indicato, la sostanza stupefacente, il materiale rinvenuto e la somma in denaro, sono stati sequestrati, mentre la 41enne è stata arrestata dai Carabinieri. In sede di processo con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, la donna è stata rimessa in libertà su disposizione del Giudice.