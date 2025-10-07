mercoledì, 8 Ottobre 2025
Visite guidate alla Reggia di Rivalta in occasione della XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno

Sabato 11 e domenica 12 ottobre la Reggia e il Parco ducale di Rivalta si raccontano alla città grazie alle visite guidate promosse in occasione della XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno. Un’occasione unica per visitare il Palazzo e il parco circostante, da poco restaurati dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito del progetto “Ducato Estense”.

A raccontarne la storia saranno i volontari dello stesso Fai e gli “Apprendisti Ciceroni” delle scuole reggiane coinvolte: il Liceo classico scientifico Ariosto-Spallanzani, l’Istituto d’istruzione superiore Blaise Pascal e l’Istituto Zanelli. Un percorso tra storia e contemporaneo, che parte dalla scoperta della vita della corte d’Este nel Settecento, seguendo le orme di Francesco III e Carlotta Aglaé d’Orléans, per arrivare all’oggi e alla scoperta del progetto di recupero funzionale e valorizzazione che ha portato alla riqualificazione dei giardini storici.

L’iniziativa è promossa dalla delegazione reggiana del Fai – Fondo Ambiente italiano in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e l’associazione Insieme per Rivalta.

Oltre alla Reggia e al parco ducale di Rivalta, le Giornate autunnali del Fai riguardano quest’anno anche il Palazzo della Banca d’Italia a Reggio Emilia e Villa Spalletti Trivelli Magnifica Corte a Calerno di Sant’Ilario d’Enza.

Le visite guidate si svolgeranno dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso ore 17) e saranno accessibili senza prenotazione, con corsie preferenziali “salta la fila” riservate agli aderenti FAI.  È possibile partecipare con un contributo minimo consigliato di 5 euro, che rappresenta una donazione per sostenere la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano che il FAI -ETS (Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore – rep. n. 2092) persegue dal 1975.

Tutti i luoghi aperti e le modalità di partecipazione si trovano su www.giornatefai.it

NUOVI PARCHEGGI – I visitatori del parco e della Reggia di Rivalta in occasione delle Giornate autunnali del Fai potranno utilizzare i rinnovati posti auto nel parcheggio antistante il parco, oggetto di un intervento di riqualificazione appena concluso. Sono circa una novantina gli stalli a disposizione, collocati lungo l’esedra, con ingresso da via Martiri della Bettola: di questi, sono tre gli spazi alle persone con disabilità, collocati accanto all’ingresso e segnalati secondo gli standard della normativa vigente.

 

GLI ORARI DI VISITA – A partire dal 1° ottobre e fino al 30 aprile 2026 è in vigore l’orario di visita invernale,con aperture del parco della Reggia di Rivalta dalle 7 alle 20.

















