Val d’Enza: cereali stoccati tra topi ed escrementi. Sequestrati 24.000 chili di prodotti

In Val d’Enza, i Carabinieri del N.A.S. di Parma, unitamente a personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia e con il supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico sanitaria presso un’attività di molitura, deposito e commercio di frumento e altri cereali.

L’intervento ha portato al sequestro amministrativo di circa 24.000 chilogrammi di cereali destinati alla produzione di farine alimentari e di 800 chilogrammi di prodotto finito, costituito da confezioni di pasta secca, per un valore commerciale complessivo di circa 24.000 euro.

I prodotti erano stoccati all’interno di un capannone industriale invaso da roditori, con pavimentazione ricoperta da escrementi, che versava in apparente stato di abbandono nonostante la ditta risultasse ancora attiva.

Alla luce delle gravi criticità riscontrate, il personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ha disposto l’immediata sospensione dell’attività. Al legale responsabile sono state contestate violazioni amministrative che comportano sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.000 euro.