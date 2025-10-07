martedì, 7 Ottobre 2025
Studenti Unibo in visita al cantiere Anas sul ponte del rio Torto a Serramazzoni

Sono in corso, nel rispetto del cronoprogramma, i lavori sul ponte sul rio Torto, al km 146,653 della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Serramazzoni.

Questa mattina il cantiere ha ospitato gli studenti di “Progetto di ponti” dell’Università di Bologna dove il Professore Stefano Silvestri insieme ai collaboratori Ing. Emma Ghini e Ing. Antonio D’Anna ha tenuto una lezione di approfondimento insieme alla Direzione Lavori Anas ed il progettista.

In cantiere al momento procedono le attività di svaro (smontaggio) del ponte bailey e, successivamente saranno eseguiti i lavori di costruzione e realizzazione della nuova campata in acciaio.

















