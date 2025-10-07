Strade, asfaltature nei punti più ammalorati su una ventina di provinciali in vista della stagione invernale

La Città metropolitana di Bologna ha previsto alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni di una ventina di strade provinciali, in vista della stagione invernale. Si tratta di interventi puntuali o per piccoli tratti, su alcune situazioni critiche, e altri otto interventi più estesi, che si completeranno nella primavera 2026. Tutti gli interventi sono finanziati complessivamente con 2,3 milioni di euro di risorse della Città metropolitana attraverso l’Accordo quadro di manutenzione delle strade provinciali.

“Dopo i lavori già realizzati durante l’estate, resi possibili grazie all’utilizzo dell’avanzo da parte della Città metropolitana, proseguiamo gli interventi nonostante l’insufficienza delle risorse statali e i ritardi nel ripristino dei fondi tagliati dal Ministero. – commenta Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa in supporto al Sindaco metropolitano per la manutenzione delle strade – Grazie alla flessibilità e alla riallocazione di risorse all’interno dell’Accordo Quadro per le manutenzioni stradali, infatti, riusciremo comunque a mettere in sicurezza, con un piano diffuso e puntuale, le situazioni più critiche in vista della stagione invernale. A partire dal nuovo anno, riprenderemo poi con interventi più estesi sulle pavimentazioni, per dare risposte concrete alle esigenze dei territori”.

Gli interventi in corso riguardano:

nel Comune di Grizzana Morandi, tratti sulle SP 24 “Grizzana” e SP 73 “Stanco”

sulla SP 7 “Valle dell’Idice”, tratti per circa 600 metri nei Comuni di Ozzano dell’Emilia e San Lazzaro di Savena

nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, tre tratti per 750 metri complessivi sulle SP 60 “San Benedetto Val di Sambro” e SP 61 “Val di Sambro”

nel Comune di Castel di Casio, diversi tratti delle SP 23 “Ponte Verzuno-Suviana”, SP 40 “Passo Zanchetto-Porretta Terme” e SP 52 “Porretta-Castel di Casio”

nel Comune di Camugnano, alcuni tratti delle SP 40 “Passo Zanchetto-Porretta Terme” , SP 62/1 “Riola-Camugnano-Castiglione” e SP 72 “Campolo-Serra dei Galli”

nel Comune di Sasso Marconi un tratto della SP 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio”

sulla SP 21 “Val Sillaro” 1.850 metri suddivisi nei Comuni di Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme e Monterenzio, comprendente anche un breve tratto della SP 35 “Sassonero”

nel Comune di Loiano, sei tratti per un totale di un chilometro delle SP 22 “Valle dell’Idice-SS 65” e SP 59 “Monzuno primo tronco”

sulla SP 25 “Vergato-Zocca” nel Comune di Vergato

sulla SP 68 “Val d’Aneva” nel Comune di Castel D’Aiano

sulla SP 69 “Pian di Venola-Ca’ Bortolani” nel Comune di Valsamoggia

un breve tratto della SP 30 “Trentola” a Castel Guelfo

Più estesi altri otto interventi, che si completeranno nella prossima primavera: