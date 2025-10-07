mercoledì, 8 Ottobre 2025
Reggio Emilia premiata al festival dell’economia civile di Firenze

Reggio Emilia
Reggio Emilia con l’esperienza degli Architetti di quartiere è tra i vincitori – insieme alla Provincia di Torino – del Premio Nazionale Comuni di Economia Civile e Amministrazione Condivisa, attribuito nell’ambito del Festival di Economia civile di Firenze in collaborazione con il Forum nazionale del Terzo settore e Vita per valorizzare le esperienze più innovative di collaborazione tra istituzioni, cittadini e realtà sociali per una gestione partecipata e sostenibile dei territori.

A Reggio Emilia e alla provincia di Torino è stato riconosciuto in particolare la capacità di trasformare la partecipazione civica in politiche concrete di inclusione, innovazione e sostenibilità.

A ritirare il premio è stata la dirigente del servizio Comunicazione, Partecipazione e Innovazione sociale Nicoletta Levi, che ha condiviso la genesi del progetto e raccontato l’esperienza degli Architetti di quartiere.

















