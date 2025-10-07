martedì, 7 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaPierluca Mariti torna al Teatro Celebrazioni di Bologna con "Grazie per la...





Pierluca Mariti torna al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Grazie per la domanda”

BolognaTeatro
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Pirluca Mariti (ph Laila Pozzo)

Dopo il tutto esaurito registrato nella scorsa stagione al Teatro Celebrazioni di Bologna, Pierluca Mariti – noto sui social come @piuttosto_che – torna a calcare il palcoscenico bolognese con il suo monologo di successo Grazie per la domanda. L’appuntamento è in programma giovedì 9 ottobre alle ore 21.00.

In questo viaggio ironico, il comico e influencer attraversa esperienze personali e collettive per affrontare con leggerezza le nevrosi quotidiane. Tra lo stress della vita adulta, i ricordi d’infanzia e le sfide di un artista in ascesa, lo spettacolo è un tentativo di mettere ordine ai pensieri e raccontare, con una stand-up comedy brillante e autoironica, tutto ciò che non trova spazio sui social. È una riflessione sincera sull’accettazione di sé stessi, senza filtri.

Dopo un passato come giurista e manager in una multinazionale, Pierluca Mariti ha deciso di dedicarsi all’intrattenimento, affermandosi prima nella stand-up comedy e poi sul suo popolare profilo Instagram @piuttosto_che. Tra i suoi progetti: il suo monologo È da femmina! è stato presentato al TEDx di Ferrara nel 2021, anno in cui ha portato in scena anche il suo primo show Ho fatto il Classico nelle principali città europee. Nel 2023 è uscito il suo primo romanzo Niente di che (Rizzoli) e nel 2025 ha fatto parte del cast della prima stagione del programma di Prime Video “Red Carpet – Vip al tappeto”. Dal 2024 è in tour con il fortunato spettacolo Grazie per la domanda e attualmente è una delle voci del programma “Safari” di Radio2.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-pierluca-mariti-9-ottobre-2025/)

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861.

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.