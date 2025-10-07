Pierluca Mariti torna al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Grazie per la domanda”

Dopo il tutto esaurito registrato nella scorsa stagione al Teatro Celebrazioni di Bologna, Pierluca Mariti – noto sui social come @piuttosto_che – torna a calcare il palcoscenico bolognese con il suo monologo di successo Grazie per la domanda. L’appuntamento è in programma giovedì 9 ottobre alle ore 21.00.

In questo viaggio ironico, il comico e influencer attraversa esperienze personali e collettive per affrontare con leggerezza le nevrosi quotidiane. Tra lo stress della vita adulta, i ricordi d’infanzia e le sfide di un artista in ascesa, lo spettacolo è un tentativo di mettere ordine ai pensieri e raccontare, con una stand-up comedy brillante e autoironica, tutto ciò che non trova spazio sui social. È una riflessione sincera sull’accettazione di sé stessi, senza filtri.

Dopo un passato come giurista e manager in una multinazionale, Pierluca Mariti ha deciso di dedicarsi all’intrattenimento, affermandosi prima nella stand-up comedy e poi sul suo popolare profilo Instagram @piuttosto_che. Tra i suoi progetti: il suo monologo È da femmina! è stato presentato al TEDx di Ferrara nel 2021, anno in cui ha portato in scena anche il suo primo show Ho fatto il Classico nelle principali città europee. Nel 2023 è uscito il suo primo romanzo Niente di che (Rizzoli) e nel 2025 ha fatto parte del cast della prima stagione del programma di Prime Video “Red Carpet – Vip al tappeto”. Dal 2024 è in tour con il fortunato spettacolo Grazie per la domanda e attualmente è una delle voci del programma “Safari” di Radio2.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-pierluca-mariti-9-ottobre-2025/)

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861 .

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.