Casalfiumanese: divieto di avvicinamento a carico di un 27enne indagato per atti persecutori

I Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un 27enne marocchino, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per atti persecutori, commessi nei confronti della ex compagna, una ragazza sulla ventina.

La misura cautelare è stata richiesta del Pubblico Ministero, sulla base degli elementi raccolti dai Carabinieri. Di recente la vittima si era presentata in caserma chiedendo aiuto ai militari e presentando una querela nei confronti dell’ex compagno che la stava perseguitando da oltre un anno, nel tentativo di recuperare la relazione sentimentale durata pochi mesi. La ragazza lo aveva lasciato a causa del suo carattere geloso e lui, invece di accettare la cosa, aveva iniziato a perseguitarla con telefonate, pedinamenti e appostamenti, talvolta sfociati in insulti, quando la vedeva parlare con altri uomini. Tormenti quotidiani che avevano provocato uno stato ansioso nella ragazza, costretta a cambiare le abitudini di vita.

Rintracciato dai Carabinieri il 27enne è stato identificato e sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Bologna.