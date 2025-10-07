martedì, 7 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna, danneggia un’autovettura della Polizia di Stato dopo essere uscito dagli Uffici...





Bologna, danneggia un’autovettura della Polizia di Stato dopo essere uscito dagli Uffici della Questura

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Pochi giorni fa, un cittadino tunisino 21enne, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per il reato di danneggiamento aggravato. Il giovane, accompagnato presso gli Uffici della Questura al fine di accertare la sua posizione sul territorio nazionale in quanto sprovvisto di documenti, al momento del rilascio, senza alcuna motivazione, si è diretto in Piazza Galileo Galilei alla ricerca di un oggetto atto ad offendere.

Dopo un primo tentativo di prelevare la sella di una bicicletta assicurata negli appositi stalli della Piazza, il tunisino è riuscito nel suo intento prelevando la sella ad una seconda bicicletta parcheggiata. Una volta preso l’oggetto, è tornato verso la Questura e ha colpito violentemente un‘autovettura civetta della Polizia, che aveva al suo interno dispositivi di riconoscimento dell’Amministrazione quali dispositivo di segnalazione manuale e luminoso, infrangendo il finestrino e danneggiandola.

Gli Agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico hanno immediatamente fermato il giovane tunisino e lo hanno arrestato per il danneggiamento; il ragazzo è stato, anche, denunciato per il reato di furto aggravato.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.