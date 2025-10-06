lunedì, 6 Ottobre 2025
Sulla Tangenziale di Bologna chiuso per una notte il tratto tra gli svincoli 7 bis SS64 Ferrara e 8 Fiera, verso San Lazzaro

Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 Ferrara e lo svincolo 8 Fiera, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si precisa che sarà chiusa l’entrata verso San Lazzaro/A14 degli svincoli 7 bis SS64 Ferrara e 7 Bologna Centro. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Ferrarese, rotonda Vigili del Fuoco, via del Gomito, via Calamosco, SP5, via San Donato, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 Fiera; per la chiusura dell’entrata degli svincoli 7 bis e 8 verso San Lazzaro/A14: svincolo 8 Fiera.



















