lunedì, 6 Ottobre 2025
17 C
Riscaldamento: a San Lazzaro di Savena autorizzata l’accensione facoltativa degli impianti

BolognaSan Lazzaro di Savena
Il provvedimento si è reso necessario viste le attuali condizioni meteorologiche con temperature al di sotto della media stagionale. Limite di 5 ore giornaliere

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha deciso di autorizzare da oggi, lunedì 6 ottobre, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento. La decisione, formalizzata attraverso un’apposita ordinanza firmata dalla Sindaca Marilena Pillati, si è resa necessaria viste le attuali condizioni meteorologiche con temperature al di sotto della media stagionale e anticipa di qualche giorno l’accensione programmata del 15 ottobre.

L’accensione degli impianti (che sarà facoltativa) non dovrà comunque superare un totale di 5 ore giornaliere. Inoltre, si invitano i cittadini a limitare l’accensione dei riscaldamenti nelle ore più fredde della giornata ricordando l’obbligo di non superare i 19 gradi negli ambienti residenziali e i 17 gradi in quelli produttivi (comunque previsti due gradi di tolleranza).

















Redazione 1

