Paziente aggredisce il personale sanitario al PS del Maggiore di Bologna. Arrestata

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato una 39enne italiana, residente a Bologna, disoccupata con precedenti di polizia, accusata di lesioni cagionate a personale sanitario. È successo presso il “Triage infermieristico” del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Bologna, quando un’operatrice socio sanitaria ha premuto il pulsante di “Allarme rosso”, dato che una paziente, a causa dei giramenti di testa verosimilmente provocati dall’assunzione di alcolici, si era recata presso la struttura sanitaria.

Ricevuto l’allarme della OSS, un addetto alla sicurezza è intervenuto, venendo a sua volta aggredito e allertando i Carabinieri. Questi ultimi, non senza difficoltà, sono riusciti a mettere in sicurezza la paziente, successivamente arrestata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa della convalida e del processo disposto con rito direttissimo.