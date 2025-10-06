Altri due arresti in Bolognina: massima attenzione della Polizia di Stato per contrasto allo spaccio

La Polizia di Stato di Bologna, ha tratto in arresto 2 cittadini marocchini, classe 1994 e 2004, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, nelle vie principali del Quartiere Bolognina.

Nello specifico, nel pomeriggio del 2 ottobre scorso gli Agenti della Squadra Mobile – IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, a seguito delle numerose segnalazioni dei commercianti della zona, hanno disposto servizio di osservazione dove hanno notato i due pusher marocchini muoversi a bordo di un’auto modello Range Rover bianca che effettuavano cessioni nei pressi del parco “ex Pavirani” e della zona commerciale in via Colombo.

Gli Agenti decidevano, dunque di seguire l’auto nei vari spostamenti e hanno visto i due occultare un involucro termosaldato di plastica contenete due pallide di cocaina. Immediatamente, dunque, i poliziotti in borghese procedevano a fermarli.

Al momento del controllo, il marocchino classe ’94, opponeva resistenza agli operatori, scalciando contro gli stessi per evitare di essere afferrato e poi, una volta assicurato, ha continuato a sferrare numerose gomitate; mentre l’altro pusher, classe 2004, non ha opposto resistenza ed è stato immediatamente assicurato.

Da ulteriori accertamenti, i due Pusher marocchini risultavano pluripregiudicati con precedenti per spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, minacce atti persecutori e furto aggravato.

Sono stati trovati in possesso di diverse dosi di cocaina, in totale circa 3 grammi, e 200 euro in contanti.

Al termine degli atti sono stati tratti in arresto per spaccio.