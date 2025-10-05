Incendio in una palazzina di via Galletta a San Lazzaro di Savena. Nessun ferito

Intorno alle 11.30 un incendio è divampato all’esterno di una palazzina di tre piani situata in via Galletta 10 a San Lazzaro di Savena. Le fiamme hanno coinvolto il cappotto termico dello stabile interessando anche gli infissi degli appartamenti. Sul posto, assieme a 118 e Carabinieri, sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del fuoco del vicino distaccamento di San Lazzaro con una squadra, autobotte e autoscala, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Fortunatamente non si sono registrati feriti e gli appartamenti interni sono stati invasi solo parzialmente dal fumo sprigionato dal rogo.

“Voglio ringraziare i Vigili del fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri per essere intervenuti con prontezza e tempestività in via Galletta e aver messo in sicurezza tutta l’area in pochi minuti” – ha commentato la Sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati.