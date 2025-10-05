domenica, 5 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaIncendio in una palazzina di via Galletta a San Lazzaro di Savena....





Incendio in una palazzina di via Galletta a San Lazzaro di Savena. Nessun ferito

BolognaCronacaIn evidenza BolognaSan Lazzaro di Savena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Intorno alle 11.30 un incendio è divampato all’esterno di una palazzina di tre piani situata in via Galletta 10 a San Lazzaro di Savena. Le fiamme hanno coinvolto il cappotto termico dello stabile interessando anche gli infissi degli appartamenti. Sul posto, assieme a 118 e Carabinieri, sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del fuoco del vicino distaccamento di San Lazzaro con una squadra, autobotte e autoscala, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Fortunatamente non si sono registrati feriti e gli appartamenti interni sono stati invasi solo parzialmente dal fumo sprigionato dal rogo.

“Voglio ringraziare i Vigili del fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri per essere intervenuti con prontezza e tempestività in via Galletta e aver messo in sicurezza tutta l’area in pochi minuti” – ha commentato la Sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.