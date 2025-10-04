Reggio Emilia: prima l’investimento poi i pestaggi, due giovani arrestati all’alba dai carabinieri

L a m a tt in a del 16 settembre scorso a Reggio Emilia si è t ra sfo r m a t a i n un a s eq u e n za di vi o le n z e che r ic or da n o sc e n a ri d a f i lm. Ne l qu ar tiere Santa Croce, due cittadini reggiani sono st ati vittime di br u t ali a ggr e s si o n i orch es tr ate da un d uo che ha a gi t o con modalità spietate: prima un r unner di 36 a nn i e poco d o po un a u t i st a di 44 a nn i d i rett o al l av o ro , en t r a mb i intenzionalmente investiti da una Fiat Punto.

Una volta a terra, i d ue a gg r es sor i so n o sc e s i d a ll ‘ a ut o e li hanno aggrediti con calci e pugni, arrivando a sfregiare il v o l t o d e l 44enne con un pezzo di vetro. L’intervento dei Carabinieri della Sezione Operativa di Reggio Emilia, sotto la guida della Procura reggiana co o r din a ta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, h a per me sso di indi vidu a r e due giovani sospettati, un 25enne di origini dominicane e un 25enne albanese, entrambi residenti a Reggio Emilia.

Le indagini, supportate da analisi de l le te leca m ere di sor veglianza e testimonianze, hanno fo r nit o elementi s ol i di p e r i n c r imi na r l i per concorso in lesioni personali gravi e aggravate. La Procura , tr a mi t e il Sostituto Procuratore Maria Rita Pantani , h a o tte n u t o da l GIP un’ o r d i nanz a di custodia cautelare in carcere esegu i ta a ll e pr i me luci dell’alba dai Carabinieri, che hanno arrestato i due sos pe tta ti do po l e formal it à di r i t o .

Dur a n te l e per qu i si zio ni , a cui era presente anche una unita’ cinofila della Polizia locale dell’unione bassa reggiana Argo k9, sono stati seq u e s t rat i l a F i a t Pu n to p re sumibi l ment e ut i lizz ata durante le aggressioni, oltre agli abiti che coi n ci d e r e bber o con q u el li i ndo s sat i d a gli au to ri. L’ o ri gi n e d e i fatti risale alle 6 del mattino del 16 settembre, quando il primo dei due uomini, un 44enne reggiano, è stato investito mentre percorreva via Saragat a piedi diretto al la vo r o. Racc o nt a di esse r e s t at o c olpito a t er ra dai due s c o nosciuti con pu gn i e c a lc i fino a essere sfregiato al volto.

Poco prima, un altro episodio simile aveva coinvolto un runner di 33 anni: l’uomo stava facendo jogging quando una Fiat Punto ha t entat o d i i nve s ti rlo. Dop o a ve r ev it a to l’ i mpa t t o, è stat o assal ito dai due indiv id ui che l o ha n no c o l p i t o r i p e tu tam e n t e prima di fuggire. Le vittime hanno riportato lesioni significative: il 44 e nn e è s t at o r i c over a t o a l Mag gior e di Parma con u n a p rog n osi mi n im a di 4 5 gi o rn i , mentre il r un ne r h a r i c e vu to 7 g i o rni di pr ognosi p res s o i l S a n ta M ar ia .