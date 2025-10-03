Shopping solidale: dal 9 al 12 ottobre torna il mercatino “Vintage e Non” di Antoniano

Da giovedì 9 a domenica 12 ottobre, nella bellissima location dello Studio Televisivo dello Zecchino D’Oro, la trentacinquesima edizione del mercatino Vintage e non, organizzato dalle socie di Antoniano insieme.
Quattro giorni all’insegna dello shopping solidale con tante bellissime occasioni. Al Vintage si può trovare davvero di tutto: giacche, gonne, pantaloni, scarpe, camicie e una bellissima area dedicata al bric a brac con bicchieri, servizi di piatti e molto altro.
Informazioni logistiche
L’ingresso al mercatino Vintage sarà da Via Guinizelli 11, la porta subito adiacente all’ingresso del passo carraio di Antoniano.
Il mercatino sarà aperto da giovedì 9 a domenica 12 ottobre ad orario continuato, dalle ore alle 10.00 alle 18.30.
Gli acquisti che fanno del bene
Ogni acquisto sostiene le attività del Centro Terapeutico Antoniano, che ogni anno offre percorsi riabilitativi specialistici a oltre 800 bambini con fragilità.
Una vera e propria passerella di stile e solidarietà, dove la moda incontra il cuore, un momento per lasciarsi ispirare dal fascino del passato regalando un gesto concreto di generosità.