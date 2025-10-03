Sciopero a Bologna: dopo i disordini torna la calma in autostrada

(DIRE) – Dopo cariche, scontri e lacrimogeni in autostrada, è tornata (relativamente) la calma da diversi minuti alla manifestazione di Bologna, iniziata questa mattina con un maxi-corteo in occasione dello sciopero generale (gli organizzatori parlano di 100-150.000 partecipanti).

Il corteo, arrivato in tangenziale, ha poi occupato anche la A14, che è chiusa ormai da circa tre ore. Arrivati all’altezza dello svincolo 5, i sindacati hanno guidato i manifestanti verso l’uscita, per tornare verso il centro città. Un altro pezzo numeroso di corteo, però, è rimasto al suo posto. Per allontanarli, le Forze dell’ordine hanno sparato prima diversi lacrimogeni. Poi hanno provato con le cariche. I manifestanti hanno sempre risposto con lanci di petardi, oggetti e bottiglie di vetro. Da diversi minuti, però, come detto è tornata una relativa calma e i due fronti sono a distanza uno di fronte all’altro. Anzi, il cordone delle Forze dell’ordine è arretrato di qualche metro. La situazione è comunque in stallo, sempre all’altezza dell’uscita 5 della tangenziale. I manifestanti hanno intonato in coro ‘Bella Ciao’, terminato tra gli applausi. (San/ Dire)