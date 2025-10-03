Il sindaco di Reggio Emilia in manifestazione: “conta solo la pace”

“Ho partecipato questa mattina all’imponente manifestazione organizzata in occasione dello sciopero generale, convocato per sostenere la causa palestinese e dire no all’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, un’azione illegittima del governo israeliano che ha fermato una libera iniziativa umanitaria in acque internazionali.

Una mobilitazione che ha visto scendere in piazza più di un milione di persone in tutta Italia, registrando in altre città episodi di violenza e vandalismi che condanniamo con fermezza.

L’ho fatto per testimoniare la vicinanza della nostra comunità ad un corteo pacifico, indignato, responsabile, che ha visto la presenza di migliaia di ragazze e ragazzi, in marcia per una causa giusta e che hanno voluto fare sentire la loro voce.

Il dramma di Gaza, il dramma di migliaia di persone senza cibo, acqua, medicine, senza la speranza di una vita normale deve essere al centro della nostra azione.

Rispetto alla contestazione ricevuta domenica al teatro Valli da una parte della platea e dalla relatrice, ringrazio tutte le persone che mi hanno testimoniato vicinanza per l’accaduto, e comprendo chi dissente dalle mie parole, ma non cerco scontri né rivendicazioni.

In questo contesto, devo comunque segnalare una nota stonata. Credo che definire un sindaco che non si conosce una “figura patetica”, come ha fatto il giornalista Paolo Mieli in diretta televisiva passando dal piano politico a quello personale, sia un giudizio a dir poco superficiale e offensivo, basato su qualche fotogramma strappato a un video.

A prescindere dall’accaduto, ritengo sia stato corretto conferire il Primo Tricolore alla relatrice speciale ONU per l’impegno sui diritti umani e il rispetto del diritto internazionale.

A Gaza è in corso un genocidio, va fermato, una flotta pacifica che portava aiuti umanitari è stata abbordata in acque internazionali, ci sono prigionieri e ostaggi da liberare, c’è una pace giusta per i popoli palestinese ed israeliano da cercare con tutte le nostre forze”.

Marco Massari

Sindaco di Reggio Emilia