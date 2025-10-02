Nel fine settimana a Casalgrande “I sentieri dell’anima”

I sentieri dell’anima è il convegno nazionale che si tiene il 4 e 5 ottobre 2025 a Casalgrande – Planet Aut, Via Santa Rizza, 19. Un evento dedicato alla crescita interiore, alla spiritualità e alla consapevolezza.

Organizzato dalla Pro Loco Sassuolo con il supporto di Linea Radio e Sassuolo 2000, propone due giornate intense di conferenze, esperienze, proiezioni e musica, con la partecipazione di relatori di rilievo nel panorama spirituale italiano.

Tra gli interventi spiccano quelli di Susi Gallesi, Mirella Santamato, Francesca Maria Impallari, Regina Zanella e Cristina Tornali, che affronteranno temi come il volo dell’anima, la verità eretica, il risveglio spirituale e il rapporto tra neurofisiologia e coscienza. La serata del sabato sarà arricchita dalla proiezione del film Amare nell’Onda del Risveglio.

A moderare molti degli incontri sarà il Dott. Michele Guandalini, psicologo e psicoterapeuta con studio a Bologna, specializzato in ipnosi regressiva alle vite passate, ipnosi post-ericksoniana e riarmonizzazione energetica. Con una lunga esperienza nella cura dei disturbi del comportamento e nella psicoterapia breve, Guandalini integra tecniche di visualizzazione e meditazione per favorire il benessere psicologico e spirituale.

La domenica sarà dedicata a esperienze medianiche, regressioni ipnotiche, canalizzazioni e riflessioni sull’immortalità, con relatori come Valentina Dorigo, Giulietta Bandiera, Jo Alberti e Simonetta Sandri Maestri. Il convegno si propone come un viaggio collettivo verso la comprensione profonda dell’anima e del suo percorso.

Un’occasione unica per chi desidera esplorare il mistero della vita e ritrovare connessioni autentiche con sé stesso e con gli altri. Il convegno I sentieri dell’anima si propone come un viaggio collettivo verso la comprensione profonda dell’anima e del suo percorso, tra intuizioni, emozioni e nuove consapevolezze.

La partecipazione è a pagamento e su prenotazione: i biglietti sono acquistabili in prevendita su prolocosassuolo.it, con possibilità di accesso per una singola giornata o per entrambe.

Un cammino aperto a chi sente il richiamo dell’anima e vuole ascoltarlo, anche solo per un giorno.