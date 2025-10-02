giovedì, 2 Ottobre 2025
Marco J Mammi ritorna sulla scena musicale: un nuovo album e un nuovo spettacolo

MusicaReggio Emilia
Marco J Mammi, cantautore polistrumentista reggiano, ritorna sulla scena musicale dopo due anni di assenza, con al suo attivo decine di migliaia di visualizzazioni dei video relativi a canzoni degli album precedenti.

Lo fa pubblicando un nuovo album che uscirà fra qualche settimana, a cui seguirà un nuovo spettacolo, la cui data zero sarà il 20 dicembre al Teatro De Andrè di Casalgrande.

Sabato 4 ottobre, alle ore 17, presso il circolo Catomes Tot di Reggio Emilia, Marco racconterà come sono nate le canzoni del nuovo album e che spettacolo ha preparato per i concerti 2026.

Nell’occasione si esibirà dal vivo in versione acustica con alcuni brani del nuovo album e anche di quelli precedenti.

 

















