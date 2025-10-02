giovedì, 2 Ottobre 2025
Manifestazioni per la Palestina, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

Nelle città italiane stanno scendendo in piazza centinaia di migliaia di persone di ogni età e provenienza, preoccupate per le azioni del Governo israeliano contro Gaza e contro gli attivisti della Flottiglia impegnati in una missione pacifica e volta a portare aiuti umanitari.

I Sindaci stanno monitorando la situazione con le prefetture e le questure per gestire queste giornate non semplici per l’ordine pubblico, dove la libertà di espressione deve essere democraticamente garantita, così come evitate forme di protesta violente che fanno solo male alla causa palestinese stessa.
Chiedo alla Presidente Meloni di abbassare i toni e farsi garante delle istituzioni, invece di passare il tempo ad attaccare i manifestanti, i sindacati, le opposizioni e le persone che la pensano in modo diverso da lei. Governare significa anche sapere gestire il dissenso e le critiche. Non sia leader di parte.

















