L’Ausl Reggio Emilia in merito allo sciopero generale nazionale venerdì 3 ottobre

Nella giornata di venerdì 3 ottobre 2025 è stato indetto uno sciopero generale nazionale di 24 ore. Oltre a Si Cobas hanno proclamato lo sciopero generale nazionale le Associazioni sindacali CUB e USB, con l’adesione della associazione sindacale CUB PI e la Confederazione CGIL, con l’adesione delle associazioni sindacali FLC CGIL, FP CGIL, CONFEDERAZIONE SINDACALE SARDA – CSS.

Lo sciopero per la Sanità è articolato da inizio primo turno del 3 ottobre 2025 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

In occasione dello sciopero, l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia comunica che si potrebbe verificare qualche disagio.