L’Arcivescovo celebrerà la Messa per San Petronio

Sabato 4 ottobre alle ore 17.00 nella Basilica di San Petronio l’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa nel giorno della Festa di San Petronio, Patrono della Città e della Diocesi, e al termine in Piazza Maggiore guiderà la processione con le reliquie del Santo. Al termine l’Arcivescovo impartirà la benedizione alla Città dal sagrato della Basilica. La liturgia sarà trasmessa anche in diretta da E’-TV (Canale 10 del Digitale terrestre), in streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul Canale YouTube di “12Porte”.

Dalle ore 16.00 sul Crescentone di Piazza Maggiore si svolgerà “Il grande gioco in Piazza. The big Café Cohesion” proposto dal Progetto The Great Beauty of Europe e alle ore 19.00 musica con le “Verdi Note” dell’Antoniano. Alle ore 20.30 la premiazione de “Il grande gioco in Piazza” seguita dall’esibizione dell’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, dallo spettacolo del cantautore Ron e dalla partecipazione anche di Santi, Arezzo, Della Casa, Carota e Campi. Alle ore 23.00 seguirà lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Il programma della Festa è a cura dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane.