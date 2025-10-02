giovedì, 2 Ottobre 2025
La Polizia di Stato dona generi alimentari alla Caritas di Bologna

Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
La scorsa settimana, la Polizia Stradale di Bologna ha provveduto a consegnare alla Caritas generi alimentari sottoposti a sequestro nei giorni precedenti, nell’ambito di un controllo su strada che ha portato alla denuncia di un uomo di 40 anni per ricettazione.

Nel corso di un ordinario servizio di vigilanza, una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato un’autovettura, riscontrando al suo interno un quantitativo di prodotti alimentari ben oltre il normale fabbisogno familiare. Gli accertamenti hanno consentito di accertarne la provenienza illecita: la merce era stata sottratta poco prima da un punto vendita Coop di Bologna.

Informata del rinvenimento, la direzione del supermercato ha rinunciato alla restituzione, proponendo che i beni venissero destinati ad un ente benefico. La Procura della Repubblica, presa visione della proposta, ha autorizzato la donazione alla Caritas di Bologna.

















Redazione 1

