In zona rossa con coltello e droga: due denunce dei carabinieri a Reggio Emilia

Nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nelle aree sensibili del centro cittadino, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale, unitamente al personale della S.I.O. del 6° Battaglione toscana, hanno fermato in due differenti momenti nella stessa mattinata, due uomini di origine africana.

Un 27enne è stato trovato con circa 13 gr. di sostanza stupefacente del tipo di hashish porzionato in diversi involucri, sottoposto a sequestro penale. Mentre l’altro, un 18enne, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza totale di cm 13 di cui lama cm 10, posto in sequestro. Inoltre, la perquisizione personale sul 18enne, ha permesso di rinvenire, occultato all’interno dei pantaloni, un involucro contenente 1.40 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish, sottoposta a sequestro amministrativo.

I carabinieri hanno così denunciato alla Procura di Reggio Emilia, con l’accisa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un 18enne residente a Forlì, e con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne residente a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.