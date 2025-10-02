venerdì, 3 Ottobre 2025
Hera: domani possibili disservizi causa sciopero, garantite le prestazioni minime

AmbienteBolognaModenaSassuolo
Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata di domani, 3 ottobre, da Organizzazioni Sindacali, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti.

La multiutility ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali, i clienti possono usufruire dello sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it, il servizio telefonico di consulenza commerciale ai numeri verdi 800.999.500 (clienti famiglie) e 800.999.700 (clienti business), con chiamata gratuita sia da telefono fisso sia da cellulare, e l’app My Hera.

 

















