Gli orari di Cup e Saub del Santa Maria Nuova Reggio Emilia

Gli Sportelli Polifunzionali del Santa Maria Nuova sono aperti al pubblico dalle ore 7:30 alle ore 13 dal lunedì al sabato.

Si precisa che si accede agli Sportelli dedicati al Saub solo su appuntamento con le seguenti modalità:

-telefonando allo 0522 335508 (numero attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12:30)

-con il servizio on line Zero Coda ( https://auslre.zerocoda.it/ )

Le attività di scelta del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, registrazione/annullo esenzione per patologia e reddito, l’iscrizione e rinnovo iscrizione al SSN (anche per domiciliati) sono possibili tramite i servizi on line raggiungibili dal sito https://www.ausl.re.it/servizi-online).

Per altre informazioni relative all’attività del Saub si può scrivere a: infosaubreggioemilia@pec.ausl.re.it; info.saub@ausl.re.it.

Si ricorda che dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è possibile effettuare prenotazioni, nonché cambiare il medico/pediatra di famiglia e autocertificare le esenzioni per età e reddito.