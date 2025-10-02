Carica Speciale per Varratta, comandante della stazione carabinieri di Corso Cairoli

Promozione per il Luogotenente Olindo Varratta, comandante della stazione di Corso Cairoli, a cui è stata attribuita la qualifica di Carica Speciale con decreto ministeriale del Ministro della Difesa. La notifica del provvedimento è avvenuta oggi, durante una breve cerimonia presso la Caserma di Corso Cairoli, alla presenza degli ufficiali della sede e di una rappresentanza dei colleghi della Caserma Carmana, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia.

A consegnargli il decreto è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci. Varratta, cinquantunenne, sposato con due figli e laureato in relazioni internazionali, vanta un’anzianità di servizio di oltre 25 anni essendosi arruolato nel 1996. Destinato alla stazione di Ramiseto nel 1998 è stato successivamente trasferito a quella di Reggiolo per poi nel 2003 approdare al nucleo investigativo del comando Provinciale di Reggio Emilia. Quindi è stato destinato alla stazione di Sant’Ilario d’Enza quale vicecomandante per poi nel 2008 assumere il comando della stazione di via Adua che ha retto sino al 2023 incarico che lo vede per l’appunto essere il comandante della stazione di Corso Cairoli.