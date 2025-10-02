Alessandro Cattelan all’EuropAuditorium di Bologna con Benvenuto nell’AI! (sold out)

Si apre con un sold out la nuova stagione del Teatro EuropAuditorium di Bologna: sabato 4 ottobre alle ore 21 va in scena Benvenuto nell’AI!, il nuovo spettacolo teatrale di Alessandro Cattelan, a conferma del grande entusiasmo con cui il pubblico attendeva il suo ritorno sul palco.

Dopo il successo del primo tour teatrale, Salutava Sempre, Cattelan torna in scena con un nuovo spettacolo che indaga le contraddizioni di un presente dominato dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Dal primo approccio: la voce che al casello ci augura buon viaggio all’attualità dove la tecnologia è entrata nelle nostre vite, ci approcciamo con diffidenza, ne riconosciamo le potenzialità per poi utilizzarla per gli scopi più futili.