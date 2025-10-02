Al via i lavori di manutenzione degli asfalti dei piazzali del Deportato e Catellani (parcheggio Cecati)

Da lunedì 6 a mercoledì 8 ottobre, in orario notturno al fine di limitare i disagi, sono in programma i lavori di manutenzione straordinaria di piazzale del Detenuto e piazzale Catellani, che compongono l’area del parcheggio Cecati.

Gli interventi riguardano il ripristino della pavimentazione stradale in asfalto nei corridoi di passaggio tra gli stalli per le auto e si svolgeranno dalle ore 20:30 del 6 ottobre alle ore 5 del 7 ottobre e dalle ore 20:30 del 7 ottobre fino alle 5 dell’8 ottobre. Di conseguenza, durante le lavorazioni, è previsto il divieto di sosta permanente sui due piazzali con rimozione forzata E l’interruzione del transito veicolare e pedonale.

Nel corso della giornata sarà dunque possibile parcheggiare nei due piazzali.