giovedì, 2 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaRapine e scippi in centro a Bologna: la Squadra Mobile dà esecuzione...





Rapine e scippi in centro a Bologna: la Squadra Mobile dà esecuzione ad otto misure cautelari

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Squadra Mobile di Bologna sta eseguendo 8 misure cautelari, di cui 5 custodie cautelari in carcere e 3 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, emesse dal GIP presso il Tribunale di Bologna, a carico di altrettanti soggetti gravemente indiziati, complessivamente, di cinque rapine ed un furto con strappo avvenuti a Bologna nel periodo di giugno-luglio 2025.

I reati venivano consumati generalmente da più persone, in danno di passanti avvicinati con varie scuse e a cui poi venivano sottratte catenine e collane in oro. Una delle vittime è stata attinta anche con spray al peperoncino mentre un’altra è stata colpita con una violenta gomitata.

Allo stato attuale, sono stati rintracciati cinque destinatari di misura, di cui quattro uomini di nazionalità marocchina ed una donna italiana, mentre sono ancora in corso le ricerche degli altri quattro destinatari di provvedimento cautelare, questi ultimi tutti cittadini marocchini.

Da aprile 2025 ad oggi, la Squadra Mobile di Bologna ha messo in atto una forte azione di contrasto al fenomeno delle rapine e dei furti con strappo di catenine consumati in questo centro cittadino: complessivamente ha arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria 5 soggetti e ha dato esecuzione ad 11 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti tutti gravemente indiziati di tali reati.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza degli arrestati.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.