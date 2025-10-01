giovedì, 2 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaArea comparto e dirigenza AUSL Bologna: venerdì 3 ottobre sciopero generale nazionale





Area comparto e dirigenza AUSL Bologna: venerdì 3 ottobre sciopero generale nazionale

BolognaLavoroSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.

Lo sciopero è stato indetto dall'Associazione Sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

L’Associazione Sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas ha proclamato uno sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre 2025.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa:

  • gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi)
  • gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’Azienda USL di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.

Le attività non urgenti eventualmente non erogate verranno riprogrammate nei tempi più favorevoli all’utenza, al fine di non arrecare disagio e garantire il diritto alla fruizione dei servizi.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.