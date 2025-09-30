Quattro Castella, maltratta marito e figli: denunciata con divieto di avvicinamento

Dal luglio scorso, non accettando la decisione del marito di non volersi trasferire in altra provincia lei, una donna di 38 anni, avrebbe maturato un crescendo di aggressività, sia verbale che fisica nei confronti del marito e dei figli. Nell’ultimo più grave episodio, la vittima sarebbe stata aggredita e minacciata di morte dalla moglie, che lo avrebbe colpito con calci e pugni e minacciato con un coltello, anche alla presenza dei figli minori.

I carabinieri di Quattro Castella, allertati dalla vittima, appuravano che l’episodio si inseriva in un contesto di maltrattamenti reiterati nel tempo, già oggetto in passato di denuncia. I militari, sussistendo la flagranza del reato, arrestavano la donna. La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal GIP l’applicazione nei confronti della donna della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal marito, mantenendo una distanza di 1000 metri e di non comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa, disponendo inoltre l’applicazione del braccialetto elettronico. Provvedimento di natura cautelare già eseguito dai carabinieri.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.