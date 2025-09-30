Il 1° ottobre guardia medica straordinaria in alcuni distretti reggiani

La Direzione del Dipartimento Cure Primarie informa che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di alcuni distretti parteciperanno ad un corso di formazione che si terrà mercoledì 1° ottobre dalle 14 alle 20.00.
In questa giornata sarà pertanto prevista l’assistenza nei seguenti ambulatori:
- per i medici di medicina generale del Distretto di Correggio rivolgersi al CAU
- per i medici di medicina generale Nucleo di cure primarie Rubiera del Distretto di Scandiano rivolgersi al CAU di Scandiano
- per i pediatri di libera scelta del Distretto di Guastalla rivolgersi al servizio di Continuità Assistenziale
Per una migliore gestione dell’assistenza, prima di recarsi al Cau o al Servizio di Continuità Assistenziale è necessario chiamare il numero 0522/290001.