martedì, 30 Settembre 2025
Il 1° ottobre guardia medica straordinaria in alcuni distretti reggiani

Reggio EmiliaSanità
Tempo di lettura Less than 1 min.
La Direzione del Dipartimento Cure Primarie informa che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di alcuni distretti parteciperanno ad un corso di formazione che si terrà mercoledì 1° ottobre dalle 14 alle 20.00.

In questa giornata sarà pertanto prevista l’assistenza nei seguenti ambulatori:

  • per i medici di medicina generale del Distretto di Correggio rivolgersi al CAU
  • per i medici di medicina generale Nucleo di cure primarie Rubiera del Distretto di Scandiano rivolgersi al CAU di Scandiano
  • per i pediatri di libera scelta del Distretto di Guastalla rivolgersi al servizio di Continuità Assistenziale

Per una migliore gestione dell’assistenza, prima di recarsi al Cau o al Servizio di Continuità Assistenziale è necessario chiamare il numero 0522/290001.

















Redazione 1

