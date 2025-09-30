“Gaza: cronache di guerra. Nel nome di Hind Rajab”, domenica 5 ottobre lo spettacolo al Teatro Arena del Sole

Domenica 5 ottobre alle 20.30 presso il Teatro Arena del Sole, via dell’Indipendenza 44, si terrà lo spettacolo “Gaza: cronache di guerra – Nel nome di Hind Rajab”, scritto e interpretato dal giornalista e inviato de La Repubblica Fabio Tonacci con l’accompagnamento del musicista Emanuele Bultrini e una performance live paste-up della street artist Laika.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con il Comune di Bologna e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Lo spettacolo nasce dalla storia della bambina palestinese Hind Rajab raccolta da Fabio Tonacci, Emanuele Bultrini riprenderà le note del musicista e compositore Ziad Trabelsi che ha scritto per l’occasione le musiche dello spettacolo, mentre la scenografia si compone durante lo spettacolo: la street artist Laika comporrà un quadro scenico che si comprenderà solo alla fine.

In un’ora di spettacolo Tonacci intesse fatti e testimonianze, raccontando la vita di una famiglia che viene colpita a sangue freddo dalle forze dell’Idf. Solo Hind, una bambina di 5 anni, sopravvive all’attentato e da qui la corsa contro il tempo per salvare anche lei.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, fino a esaurimento posti.

EMERGENCY è a Gaza da agosto 2024 dove ha aperto nel gennaio 2025 la sua clinica di assistenza sanitaria di base nella località di al-Qarara, nel governatorato di Khan Younis. Qui offre primo soccorso, assistenza medico-chirurgica di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e follow up infermieristico post-operatorio, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche e trasferimento presso strutture ospedaliere. Prosegue inoltre il suo

lavoro per offrire assistenza sanitaria di base alla popolazione nella clinica di medicina di base allestita dall’associazione locale CFTA (Culture & Free Thought Association) ad al-Mawasi, che supporta da novembre 2024.