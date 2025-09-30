Chiusure programmate in Tangenziale a Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle tre notti di martedì 30 settembre, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 4 via Triumvirato, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;

Sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 4 via del Triumvirato o allo svincolo 5 Quartiere Lame.

Ancora sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 12 SS65 della Futa/Mazzini, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 13 SS9 via Emilia o allo svincolo 11 bis Castenaso;

Sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 SS65 della Futa/Mazzini o allo svincolo 11 San Vitale;

Sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri o allo svincolo 11 bis Castenaso.

Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese;

Sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro o lo svincolo 8 Fiera.

RAMO ALLACCIAMENTO SS9/RAMO VERDE E RAMO VERDE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Sul Ramo di allacciamento SS9/Ramo Verde e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), sono state annullate le seguenti chiusure, previste nelle notti di martedì 30 settembre, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre:

annullamento chiusura svincolo immissione dalla SS9 via Emilia sul Ramo Verde, da Modena verso la Tangenziale;

annullamento chiusura, sul Ramo Verde, svincolo immissione sulla SS9 via Emilia, dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Bologna città.

Per consentire attività di ispezione cavalcavia e manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti, sul Ramo Verde e sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna)

verrà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 Via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna ed è diretto verso Modena.

Sarà chiuso anche, sulla SS9 via Emilia, lo svincolo di immissione sul Ramo Verde, per chi proviene da Bologna Centro ed è diretto verso l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

Inoltre, non sarà raggiungibile lo svincolo di immissione sulla SS9 via Emilia, per chi proviene dalla Tangenziale ed è diretto verso Bologna Centro.

Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 via Emilia, proseguire sulla SS9 via Emilia verso Modena, fino alla rotonda del camionista ed entrare in A14 a Bologna Borgo Panigale;

sarà chiusa, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, l’immissione sulla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 Via Emilia in direzione Bologna Centro;

sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (sulla A14 Bologna-Taranto), il ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena.

In alternativa, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare dallo stesso verso San Lazzaro.

Sul Ramo di allacciamento SS9 via Emilia/Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna)

sarà chiusa, per chi proviene da Bologna e da Modena, l’immissione sul Ramo Verde, verso la Tangenziale.

In alternativa, utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.