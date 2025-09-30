Bologna: sanitari aggrediti durante un intervento di soccorso. Due arresti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato due fratelli di 25 e 29 anni per lesioni a personale sanitario in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale. Nella nottata di martedì 30 settembre, i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che due equipaggi sanitari erano stati aggrediti nel corso di un intervento di soccorso a una donna colpita da un malore, in un’abitazione situata al Pilastro.

La situazione è velocemente degenerata quando la 60enne congolese, nonostante le cure mediche, è deceduta: il triste epilogo non è stato accettato dai figli che, accusandoli di non avere fatto abbastanza per salvarle la vita, hanno minacciato e poi aggredito i sanitari, prendendoli a calci e pugni.

I militari del Nucleo Radiomobile sono giunti immediatamente presso l’abitazione, dove i due fratelli erano ancora in preda ad uno stato di agitazione tale da aver richiamato l’attenzione del vicinato, allertato dalle urla; i due hanno tentato di aggredire anche i Carabinieri, impegnati a proteggere i sanitari durante le loro operazioni di competenza. Una volta immobilizzati, e dichiarati in arresto, la situazione tornava alla normalità; i sanitari feriti hanno riportato da due a sette giorni di prognosi.

In seguito, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili venivano liberati, in assenza di presupposti per richiedere l’applicazione di misure coercitive a carico degli stessi.