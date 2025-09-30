Al Caffarri riprendono le aperture al pubblico degli spazi di Fondazione Reggio Children e Remida

Con “Un salto in via Gioia” ritornano le aperture al pubblico al centro di ricerca educativa di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi ETS al Caffarri, dove ha sede Remida, Il Centro di riciclaggio creativo e svolgono le proprie attività scintillae – play and learning in the digital age e il dottorato in Reggio Childhood Studies.

Ogni primo giovedì del mese da maggio a ottobre, dalle 16 alle 18, visite e attività gratuite già prenotabili fino ad ora, per bambine, bambini, famiglie e le persone interessate. Si parte con giovedì 2 ottobre, poi 6 novembre, 4 dicembre, 5 febbraio 2026, 5 marzo, in aprile giovedì 9, dopo Pasqua, e giovedì 7 maggio 2026.

Le aperture pomeridiane di “Un salto in via Gioia” sono state lanciate lo scorso anno per aprire lo spazio educativo del Caffarri alla città e alle famiglie, offrendo la possibilità di conoscere le realtà e le proposte che lo abitano e di sperimentare le attività su gioco, materiali e apprendimento.

L’edificio del Caffarri, nel cuore del quartiere Santa Croce, era stato falegnameria delle Officine Reggiane, poi mangimificio. Dopo i lavori per consentirne il riuso grazie al Comune di Reggio Emilia con Stu Reggiane, gli ambienti destinati alla gestione di Fondazione Reggio Children, che qui ha trasferito parte della ricerca progettuale, sono stati allestiti e organizzati in modo flessibile. Entrando dalla facciata dipinta da David Tremlett, si incontrano uno spazio di accoglienza, un ambiente tra digitale e naturale, una cucina urbana, una sala per conferenze, uno spazio immersivo, una sala studio per i dottorandi, l’esposizione dei materiali per il conferimento e le attività di Remida, tra cui i Libri Salvati.

Giovedì 2 ottobre, dalle 16 alle 18, Via Flavio Gioia 4, gli spazi al Caffarri riapriranno quindi le porte a bambine, bambini, famiglie e curiosi di tutte le età. In occasione della Festa dei Nonni, nonni e nonne sono ospiti speciali e graditi.

Per prenotare il posto, a ingresso gratuito, iscriversi alla pagina Eventbrite di Fondazione Reggio Children https://bit.ly/aperturaCaffarri