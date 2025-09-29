Reggio Emilia, furgone tampona autobus: un morto sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Milano, tra il bivio con la A22 Modena-Brennero e Reggio Emilia, dopo l’incidente avvenuto stamane all’altezza del km 138 il traffico defluisce ora su tutte le corsie.
Secondo le prime informazioni, intorno alle 9:30, sulla corsia nord, un furgone ha tamponato violentemente un autobus francese con una trentina di persone a bordo. A perdere la vita il conducente del furgone, un uomo di 40 anni: nonostante il tempestivo soccorso da parte dei sanitari inviati dal 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Ferite in modo lieve due donne di 70 e 62 anni, trasportate al Santa Maria Nuova per accertamenti.
Intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per segnalare le code ed agevolare il deflusso dei veicoli.