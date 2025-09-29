lunedì, 29 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaReggio Emilia, furgone tampona autobus: un morto sulla A1





Reggio Emilia, furgone tampona autobus: un morto sulla A1

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio EmiliaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sulla A1 Milano-Napoli in direzione Milano, tra il bivio con la A22 Modena-Brennero e Reggio Emilia, dopo l’incidente avvenuto stamane all’altezza del km 138 il traffico defluisce ora su tutte le corsie.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 9:30, sulla corsia nord, un furgone ha tamponato violentemente un autobus francese con una trentina di persone a bordo. A perdere la vita il conducente del furgone, un uomo di 40 anni: nonostante il tempestivo soccorso da parte dei sanitari inviati dal 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Ferite in modo lieve due donne di 70 e 62 anni, trasportate al Santa Maria Nuova per accertamenti.

Intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per segnalare le code ed agevolare il deflusso dei veicoli.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.