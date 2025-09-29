Reggio Children, è Maddalena Tedeschi la nuova presidente. Rinnovato tutto il Cda

La pedagogista Maddalena Tedeschi, molto nota nel mondo educativo 0-6 e da oltre 30 anni profondamente impegnata nel sistema educativo reggiano, è la nuova presidente di Reggio Children Srl.

Rinnovato anche l’intero Consiglio di amministrazione di Reggio Children che si allarga a 5 membri e vede al fianco della presidente: Francesca Baldi, Elena Bertolini, Paolo Lasagni, Manuela Pecorari.

Le nomine sono state ratificate dall’Assemblea dei soci di Reggio Children srl, che si è riunita lunedì 29 settembre presso il Centro Loris Malaguzzi con la partecipazione del Comune di Reggio Emilia, socio di maggioranza, e dei soci di minoranza Fondazione Reggio Children-Centro Internazionale Loris Malaguzzi ETS e una rappresentanza dei piccoli azionisti.

“Sono tutte figure di comprovate competenze ed esperienze – hanno dichiarato il sindaco Marco Massari e l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud – che certamente formano un Cda di alto profilo come merita Reggio Children srl. Abbiamo in questo senso scelto di ampliare la sua composizione, portandolo da 3 a 5 membri, per dare nuovo slancio a un’esperienza trentennale, un patrimonio prezioso per le scuole comunali e per tutta la città. Nell’augurare buon lavoro alla presidente e a tutto il nuovo Consiglio di amministrazione, cogliamo l’occasione anche per ringraziare il Cda uscente per il lavoro svolto in questi anni”.

“Come Fondazione Reggio Children porgiamo i migliori auguri di buon lavoro alla presidente Maddalena Tedeschi e a consigliere e consiglieri del cda di Reggio Children srl – è il commento di Francesco Profumo, presidente di Fondazione Reggio Children – certi che nella nuova consiliatura, la collaborazione tra Reggio Children srl, Istituzione e Fondazione Reggio Children diventerà ancora più pregnante per promuovere l’esperienza educativa di Reggio Emilia a livello internazionale e di sostenibilità”.

La nuova presidente di Reggio Children Srl Maddalena Tedeschi, è Pedagogista e già Responsabile di Unità Organizzativa Complessa presso l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia. Laureata in Pedagogia all’Università di Bologna, lavora dal 1981 nel sistema educativo del Comune: prima come educatrice, poi dal 1991 come pedagogista all’interno dell’équipe di coordinamento pedagogico. Ha inoltre collaborato con Reggio Children in progetti editoriali, mostre, seminari e percorsi formativi, sia in Italia che all’estero. Ed è autrice e curatrice di articoli, mostre e pubblicazioni legate all’esperienza educativa reggiana.

Per quanto riguarda gli altri membri del Consiglio di amministrazione: Francesca Baldi, è avvocato cassazionista, laureata alla facoltà di Giurisprudenza di Parma è presidente di Baldi &Partners, studio di avvocati e commercialisti specializzato in servizi di consulenza nazionale e internazionale in ambito legale, fiscale e contabile, e vice presidente di Baldi Finance S.p.A. Elena Bertolini è membro del Cda di Fondazione Reggio Children, amministratrice delegata della Cooperativa Sociale Accento, vicepresidente di Quarantacinque – Consorzio Cooperative Sociali; ha competenze manageriali e sociali ad ampio spettro. Paolo Lasagni, presidente di Impact Hub Reggio Emilia per lo scambio di competenze e lo sviluppo di idee innovative, amministratore delegato di KF Economics s.r.l. società di servizi per la solidità finanziaria delle aziende, consulente e formatore per la digitalizzazione delle imprese e l’educazione al digitale. E’ stato membro del Consiglio dell’Infanzia della città. Manuela Pecorari è laureata in Antropologia e Storia del mondo contemporaneo, Graphic designer and Creative Director presso Le Maus. E’ stata consulente per la parte grafica di pubblicazioni di vario tipo, ha partecipato a progetti sperimentali in ambito creativo per importanti marchi italiani.

L’Assemblea ha inoltre confermato l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Valerio Fantini, Silvia Pattacini e Mirco Zucca, nominando due nuovi membri: supplenti Andrea Davoli e Marco Moretta.

Reggio Children srl, Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine, fin dalla sua nascita, nel 1994, persegue l’obiettivo di valorizzare e rafforzare l’esperienza delle scuole e dei nidi d’infanzia comunali di Reggio Emilia. Un approccio pedagogico conosciuto nel mondo come Reggio Emilia Approach. Negli anni Reggio Children ha permesso all’esperienza educativa reggiana di sviluppare scambi con più di 130 Paesi e territori: con alcuni di questi ha anche dato vita a un Network internazionale che collabora alla diffusione del Reggio Emilia Approach nel mondo.