Castel San Pietro Terme aderisce alla Marcia PerugiAssisi 2025

Il Comune di Castel San Pietro Terme parteciperà alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità in programma domenica 12 ottobre 2025, aderendo ufficialmente al Comitato organizzatore e sostenendo l’iniziativa con il contributo simbolico previsto.

La decisione è stata assunta con deliberazione unanime della Giunta Comunale, che ha riconosciuto nella Marcia un momento altamente significativo per riaffermare i valori fondamentali della pace, dei diritti umani, della cooperazione internazionale e della giustizia sociale, principi sanciti anche dallo Statuto comunale.

L’edizione 2025 della Marcia si colloca in un anno particolarmente denso di ricorrenze storiche e simboliche: l’80° Anniversario della Liberazione e della fine della Seconda guerra mondiale, l’80° anniversario dei bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki, l’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite e il 50° dell’Atto finale di Helsinki. Si tratta inoltre di un anno cruciale, a soli cinque anni dalla scadenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Alla luce dell’attuale scenario internazionale, attraversato da conflitti armati, crisi ambientali e tensioni geopolitiche sempre più evidenti, l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ribadisce l’importanza di sostenere iniziative che promuovano attivamente il dialogo, la solidarietà e la cultura della pace. Valori che non solo fondano l’ordinamento democratico, ma che devono essere quotidianamente rinnovati attraverso gesti concreti e partecipazione civica.

«In un’epoca in cui la pace non può essere considerata un fatto acquisito, la nostra adesione alla Marcia rappresenta un segnale politico e civile importante – dichiara l’Assessora alla Pace Silvia Serotti, che parteciperà personalmente alla manifestazione in rappresentanza del Comune –. Saremo presenti alla PerugiAssisi per affermare con forza che la pace non è solo un principio astratto, ma un impegno quotidiano da costruire insieme, anche a livello locale, promuovendo i diritti, il rispetto e l’inclusione.»

Proprio per questo il Comune invita le associazioni e le realtà organizzate del territorio a partecipare alla Marcia PerugiAssisi, in piena autonomia e ciascuna secondo le modalità che riterrà più opportune, contribuendo così a una presenza significativa e rappresentativa della comunità castellana. Una partecipazione che possa esprimere l’impegno collettivo verso un futuro più giusto, equo e solidale.

Il motto scelto per l’edizione 2025, “Imagine all the people”, richiama il dovere – e la possibilità – di immaginare un mondo in cui i popoli possano vivere insieme in pace e cooperazione. Una visione che l’Amministrazione comunale intende sostenere con convinzione, ribadendo il proprio impegno a costruire una comunità fondata su responsabilità, rispetto e partecipazione.