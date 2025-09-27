Vende dell’eroina nelle vicinanze di una scuola in “zona rossa”, 37enne arrestato dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 37enne straniero, noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo nella giornata di ieri, quando in Piazza XX settembre, una delle aree sensibili ricadenti nell’ordinanza prefettizia per l’istituzione delle “Zone Rosse”, i militari erano impegnati in attività di vigilanza finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: all’incrocio con via Galliera, nelle vicinanze di una scuola primaria, hanno notato due uomini, (il 37enne in questione e un 40enne), che confabulavano tra loro, bene appartati.

I Carabinieri, non appena notato lo scambio, hanno deciso di effettuare un controllo più accurato: nonostante il tentativo di entrambi i soggetti di allontanarsi in direzioni opposte, i militari operanti riuscivano a sottoporre a perquisizione sia l’acquirente 40enne, trovato in possesso di due involucri contenente dell’eroina, sia il cedente straniero, sorpreso in possesso dei 40 euro in contanti frutto dello scambio, nonché di altro denaro sottoposto a sequestro.

I Carabinieri hanno arrestato il pusher 37enne, e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato associato presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna in attesa della convalida, mentre il 40enne è stato segnalato alla Prefettura di Bologna in qualità di assuntore di stupefacenti.