Un nuovo tavolo operatorio per la Pneumologia dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia

La Pneumologia dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia si arricchisce di una nuova dotazione tecnologica: un tavolo endoscopico Stille Medstone 3 PM, del valore di 28mila euro, donato dalla Fondazione Manodori e grazie alla collaborazione dell’Associazione Sa.Re. L’apparecchiatura sarà destinata alle attività della Pneumologia Interventistica e, in particolare, al programma di diagnosi dei noduli polmonari, uno dei più avanzati a livello nazionale.

Il nuovo tavolo operatorio, progettato per garantire la massima stabilità e precisione durante le procedure, presenta caratteristiche specifiche che ne consentono l’integrazione ottimale con le apparecchiature già in uso nella Pneumologia Interventistica reggiana (come il navigatore endobronchiale Archimedes Bronchus) e con altre di prossima acquisizione. È in fase di sviluppo, infatti, il progetto di dotare la sala endoscopica di un innovativo apparecchio radiologico 3D, in grado di migliorare ulteriormente l’accuratezza diagnostica e il campionamento di noduli di piccole dimensioni.

La Pneumologia Interventistica di Reggio Emilia, nella quale opera un team medico e infermieristico ultraspecializzato, si distingue in Italia per le tipologie di prestazioni erogate e per l’adozione di tecnologie d’avanguardia. Ogni anno vengono eseguite circa 1.500 procedure, tra cui broncoscopie con navigazione virtuale, biopsie endoscopiche in guida TAC, ecografie endobronchali e interventi terapeutici per i tumori e l’asma. Lo scopo è quello di consentire diagnosi sempre più precoci delle malattie polmonari e potere offrire trattamenti mini-invasivi e mirati.

“La donazione della Fondazione Manodori – dichiara il Direttore della Pneumologia, dottor Nicola Facciolongo – non rappresenta solo un ausilio tecnico di grande valore, ma anche un segno tangibile di attenzione verso i nostri pazienti, a beneficio della qualità e della sicurezza delle procedure, sulle quali Reggio Emilia si conferma un centro di riferimento a livello nazionale.”

“Con il nuovo tavolo operatorio – aggiunge il dottor Roberto Piro, Responsabile della Pneumologia Interventistica, – compiamo un ulteriore passo avanti nelle dotazioni della nostra struttura e possiamo integrare al meglio le apparecchiature necessarie per i nostri pazienti. Il nostro obiettivo è migliorare costantemente la capacità diagnostica e terapeutica che possiamo offrire ai cittadini reggiani e non”.

“La Fondazione Manodori è da sempre vicina ai nostri presidi ospedalieri – afferma il presidente Leonello Guidetti – e siamo lieti di poter contribuire a mantenere il livello di eccellenza raggiunto in questi anni. Investire nella salute pubblica è per noi una priorità e continueremo a farlo per migliorare la qualità della vita della nostra comunità e garantire a tutti il diritto all’accesso ai servizi sanitari”.

Il Direttore Generale dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia Davide Fornaciari e il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, Giorgio Mazzi, presenti alla consegna ufficiale, hanno espresso profonda gratitudine alla Fondazione Manodori e a Sa. Re. per il sostegno costante ai progetti di sviluppo e innovazione sanitaria, che si traducono in un miglioramento concreto dei servizi per la comunità e in un ausilio importante alle capacità tecniche e all’impegno dei professionisti della Sanità Pubblica reggiana”.