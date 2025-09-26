Scontro frontale tra due auto a Campagnola Emilia: i conducenti in ospedale

Poco dopo la mezzanotte di oggi, 26 settembre, la sala operativa del 118 ha segnalato un sinistro stradale con impatto frontale tra due autovetture lungo la Strada Provinciale Carpi–Guastalla a Campagnola Emilia, all’altezza dell’incrocio con via Abbazia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco di Sopra, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla, insieme ai mezzi di soccorso sanitario.

I veicoli coinvolti sono una Fiat Stilo, condotta da un 45enne di Campagnola Emilia, e una Volkswagen Touran condotta da un 55enne di Carpi. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti; le loro condizioni non sono gravi e sono in corso di valutazione da parte del personale sanitario. Accertamenti di rito per la ricostruzione della dinamica.