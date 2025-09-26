venerdì, 26 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa reggianaScontro frontale tra due auto a Campagnola Emilia: i conducenti in ospedale





Scontro frontale tra due auto a Campagnola Emilia: i conducenti in ospedale

Bassa reggianaCampagnola EmiliaCronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine di repertorio

Poco dopo la mezzanotte di oggi, 26 settembre, la sala operativa del 118 ha segnalato un sinistro stradale con impatto frontale tra due autovetture lungo la Strada Provinciale Carpi–Guastalla a Campagnola Emilia, all’altezza dell’incrocio con via Abbazia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco di Sopra, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla, insieme ai mezzi di soccorso sanitario.

I veicoli coinvolti sono una Fiat Stilo, condotta da un 45enne di Campagnola Emilia, e una Volkswagen Touran condotta da un 55enne di Carpi. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti; le loro condizioni non sono gravi e sono in corso di valutazione da parte del personale sanitario. Accertamenti di rito per la ricostruzione della dinamica.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.