Reggio Emilia: sorpreso dai carabinieri durante un furto, arrestato poco dopo la fuga

Dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso, si sarebbe introdotto all’interno di un esercizio commerciale di Reggio Emilia ed avrebbe asportato una coppia di apparecchi acustici del valore di oltre 2.000 euro, completi della custodia di ricarica, nonché un telefono cellulare. Il tempestivo intervento dei militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia unitamente ad una volante della Polizia di Stato, permetteva di individuare e bloccare il malvivente.

E’ successo ieri sera intorno alle 22, quando una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, durante un controllo alla circolazione stradale in via Lama Golese a Reggio Emilia, udiva l’allarme sonoro provenire da un esercizio commerciale della stessa via. Avvicinandosi i militari notavano un individuo parzialmente travisato con un foulard che, attraversando rapidamente la reception, faceva nuovamente scattare l’allarme prima di tentare di nascondersi all’interno dello stabile. L’uomo, veniva subito identificato dai militari in 28enne di nazionalità marocchina già gravato da precedenti. Il 28enne, tentava in un primo momento di uscire dalla porta principale, ma non riuscendo a trovare vie di fuga alternative, si rifugiava in un’altra zona dell’immobile, sottraendosi così alla vista dei militari. Veniva quindi richiesto immediato ausilio, e sul posto giungevano gli equipaggi della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia. Nonostante l’accerchiamento, il malvivente riusciva a guadagnare la fuga attraverso una finestra del bagno dello stabile, frantumata con un estintore. Un successivo sopralluogo permetteva di constatare la presenza di tracce di calpestio sull’erba bagnata del cortile retrostante.

Nel frattempo, giungeva sul posto il titolare dell’attività commerciale e veniva effettuato un sopralluogo: si appurava che l’uomo si era introdotto all’interno del negozio “Amplifon” attraverso la forzatura di una finestra basculante su Viale Piave e, dopo aver rovistato in più locali e nel registratore di cassa, aveva asportato una coppia di apparecchi acustici nonché un telefono cellulare di marca e modello non ancora noti. Le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso l’intera azione.

Poco dopo l’uomo veniva rintracciato e fermato: ancora con indosso gli stessi abiti e con le scarpe bagnate dall’erba del cortile retrostante, veniva riconosciuto senza ombra di dubbio dai Carabinieri come l’autore del furto. Durante il controllo, lo stesso consegnava spontaneamente i dispositivi acustici trafugati, mentre del telefono cellulare non vi era traccia. Alla luce dei fatti, i militari acquisivano presunti elementi di responsabilità a carico del 28enne nordafricano, il quale veniva arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, condotto presso gli uffici di Corso Cairoli e al termine delle formalità di rito veniva ristretto a disposizione della Procura reggiana. Contestualmente la vittima si recava in caserma per formalizzare la denuncia.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.